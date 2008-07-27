Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
27 июля 2008, 19:15 МСК
27.07.2008, 19:15 МСК
воскресенье
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы