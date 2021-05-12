Сельта - Хетафе: 12 мая 2021 смотреть онлайн

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Сельта - Хетафе: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Хетафе
Хетафе
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
Хетафе
1
Сельта
1
07.03.2020 07 марта 2020 сб 23:00
Хетафе
0 : 0
Сельта
07.03.2020 07 марта 2020 сб 23:00
Хетафе
0
Сельта
0
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:30
Сельта
0
Хетафе
1
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
3
Сельта
1
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 22:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 22:00
Сельта
1
Хетафе
1
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 23:00
Хетафе
3 : 0
Сельта
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 23:00
Хетафе
3
Сельта
0
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 22:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 22:00
Сельта
1
Хетафе
1
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 20:15
Хетафе
0 : 1
Сельта
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 20:15
Хетафе
0
Сельта
1
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
Сельта
0
Хетафе
0
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 22:45
Хетафе
2 : 1
Сельта
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 22:45
Хетафе
2
Сельта
1
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 22:00
Сельта
3 : 1
Хетафе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 22:00
Сельта
3
Хетафе
1
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:00
Сельта
1
Хетафе
1
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Хетафе
2 : 0
Сельта
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Хетафе
2
Сельта
0
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 18:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 18:00
Хетафе
3
Сельта
1
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 19:00
Сельта
2 : 1
Хетафе
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 19:00
Сельта
2
Хетафе
1

Новости

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🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
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01 ноября 2020, 09:24
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20 июля 2020, 00:04
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17 июля 2020, 03:40
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01 июля 2020, 09:35
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27 июня 2020, 19:14
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21 июня 2020, 17:34