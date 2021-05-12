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Сельта VS Хетафе
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Сельта - Хетафе: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Сельта
Виго
-:-
Сельта - Хетафе: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Хетафе
Хетафе
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
12 мая 2021, -:- МСК
12.05.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Прошлые матчи
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
Хетафе
1
Сельта
1
07.03.2020
07 марта 2020
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Сельта
07.03.2020
07 марта 2020
сб
23:00
Хетафе
0
Сельта
0
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0
Хетафе
1
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
3
Сельта
1
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
22:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
22:00
Сельта
1
Хетафе
1
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
23:00
Хетафе
3 : 0
Сельта
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
23:00
Хетафе
3
Сельта
0
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
22:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
22:00
Сельта
1
Хетафе
1
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:15
Хетафе
0 : 1
Сельта
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:15
Хетафе
0
Сельта
1
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
Сельта
0
Хетафе
0
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
Хетафе
2 : 1
Сельта
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
Хетафе
2
Сельта
1
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
22:00
Сельта
3 : 1
Хетафе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
22:00
Сельта
3
Хетафе
1
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
20:00
Сельта
1
Хетафе
1
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
22:59
Хетафе
2 : 0
Сельта
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
22:59
Хетафе
2
Сельта
0
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
18:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
18:00
Хетафе
3
Сельта
1
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
19:00
Сельта
2 : 1
Хетафе
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
19:00
Сельта
2
Хетафе
1
Новости
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
#Хетафе
11 января, 17:20
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес
08 января, 15:04
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
«Хетафе» сменил название клуба на матч с «Барсой». Его перевод – вера
#Хетафе
17 октября 2020, 22:53
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
27 июня 2020, 20:20
#
Новости матча
«Атлетико» упустил победу над «Сельтой». Он лидирует с 8-очковым отрывом при игре в запасе
09 февраля, 00:58
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
«Леганес» сыграл вничью с «Реалом», но все равно вылетел из Примеры
20 июля 2020, 00:04
«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»
17 июля 2020, 03:40
Смолов останется в «Сельте» до конца сезона
01 июля 2020, 09:35
Смолов забил «Барселоне»
27 июня 2020, 19:14
«Сельта» выиграла 6:0, но Смолов не забил и не отдал
21 июня 2020, 17:34