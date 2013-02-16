Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Канада
Белоруссия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Колунга 10
Кастро 34
Фернандес 42
3:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Фернандес 20
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
16 февр. 2013, 18:00 МСК
16.02.2013, 18:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
0
Фернандес
Федерико Фернандес
42'
42'
90
0
Кастро
Диего Кастро
34'
34'
90
0
Борха
Борха
70
0
Леон
Педро Леон
77
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Колунга
Адриан Колунга
10'
10'
82
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Рафа
Рафа
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Алькасер
Пако Алькасер
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Инса
Начо Инса
59
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
20'
20'
90
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Аспас
Яго Аспас
60
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
68
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Бермехо
Марио Бермехо
0
Мина
Санти Мина