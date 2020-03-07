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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
7 марта 2020, 23:00 МСК
7.03.2020, 23:00 МСК
суббота
Хосе Мария Санчес Мартинес
Хосе Мария Санчес Мартинес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
19
Молина
Хорхе Молина
61
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
84
2
Джене
Даконам Джене
90
30
Сорья
Давид Сорья
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
5
Этебо
Одженекаро Этебо
70
7
Мата
Хайме Мата
90
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Кабако
Эрик Кабако
16
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Анхель
Анхель
23
Джейсон
Джейсон
14
Дейверсон
Дейверсон
Сельта
мин
9
Смолов
Федор Смолов
70
4
Араужо
Нестор Араужо
90
9
Рафинья
Рафинья
63
2
Мальо
Уго Мальо
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
22
Мина
Санти Мина
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
14
Брадарич
Филип Брадарич
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
34
Васкес
Кевин Васкес
17
Юнка
Давид Юнка
24
Шейх
Папе Шейх
27
Систо
Пионе Систо
26
Мендес
Брайс Мендес
19
Фернандес
Габриэль Фернандес