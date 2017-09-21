Сельта - Хетафе: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Сельта
Виго
Гомес 25
1:1

Сельта - Хетафе: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Анхель 86
Примера, 5 тур

Примера,

Испания
21 сент. 2017, 22:00 МСК
21.09.2017, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 1:1
90'
Желтая карточка
Альваро Хименес
86'
ГОЛ! 1:1
Анхель
74'
Желтая карточка
Дамиан Суарес
Желтая карточка
Максимилиано Гомес
69'
66'
Желтая карточка
Антунеш
Желтая карточка
Хосабед Санчес
57'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Максимилиано Гомес
25'
17'
Желтая карточка
Даконам Джене
Начало матча

Прошлые матчи

20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:00
Сельта
0 : 2
Хетафе
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:00
Сельта
0
Хетафе
2
25.10.2021 25 окт. 2021 пн 22:00
Хетафе
0 : 3
Сельта
25.10.2021 25 окт. 2021 пн 22:00
Хетафе
0
Сельта
3
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
Сельта
1 : 0
Хетафе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
Сельта
1
Хетафе
0
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 19:30
Хетафе
1
Сельта
1
07.03.2020 07 марта 2020 сб 23:00
Хетафе
0 : 0
Сельта
07.03.2020 07 марта 2020 сб 23:00
Хетафе
0
Сельта
0
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:30
Сельта
0
Хетафе
1
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
3
Сельта
1
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 22:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 22:00
Сельта
1
Хетафе
1
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 23:00
Хетафе
3 : 0
Сельта
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 23:00
Хетафе
3
Сельта
0
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 22:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 22:00
Сельта
1
Хетафе
1
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 20:15
Хетафе
0 : 1
Сельта
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 20:15
Хетафе
0
Сельта
1
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
Сельта
0
Хетафе
0
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 22:45
Хетафе
2 : 1
Сельта
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 22:45
Хетафе
2
Сельта
1
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 22:00
Сельта
3 : 1
Хетафе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 22:00
Сельта
3
Хетафе
1
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 20:00
Сельта
1
Хетафе
1
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Хетафе
2 : 0
Сельта
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Хетафе
2
Сельта
0
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 18:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 18:00
Хетафе
3
Сельта
1
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 19:00
Сельта
2 : 1
Хетафе
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 19:00
Сельта
2
Хетафе
1

Новости

Такого Луиса Энрике вы не знали. Опоздал на матч сборной, застряв в лифте, и неделю бежал сверхмарафон в пустыне: сон на полу, туалет при всех
#Луис Энрике
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
#Хетафе
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
«Хетафе» сменил название клуба на матч с «Барсой». Его перевод – вера
#Хетафе
Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма
#Хетафе
«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков
#Лига Европы
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
# Новости матча
Фати снова сломался. Это его третья травма за сезон
«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой», хотя вела со счетом 3:0
1
1
«Валенсия» победила «Хетафе», играв с третьей минуты вдесятером. Черышев заработал пенальти
«Атлетико» упустил победу над «Сельтой». Он лидирует с 8-очковым отрывом при игре в запасе
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
«Леганес» сыграл вничью с «Реалом», но все равно вылетел из Примеры
«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»
Гол Смолова «Барсе». Как это было
#Федор Смолов
Смолов уехал из Испании в Москву (через Минск на частном джете). Иностранные медиа пишут, что «Сельта» против. Наши – что все ок
#Федор Смолов
В Бабела будто кто-то вселился – и он скопировал поведение соперника
#Райан Бабел
Смолов забил «Реалу» одним из первых касаний. Больше у него моментов не было
#Федор Смолов
Кобе вдохновляет футболистов. Игрок «Хетафе» вышел на матч в бутсах с его цитатой
#Кенеди
Хватит радоваться отъезду Смолова. «Сельта» – плохой вариант
#Федор Смолов
В «Сельте» есть парень, который боялся одиночества, ел только фрукты и не завязывал шнурки
#Пионе Систо
Легенда «Сельты» – наш Мостовой. Сначала его ругали, потом – называли Царь и хотели ставить памятник
#Александр Мостовой
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
Быстро о «Сельте»: недавно сменила тренера, продала лидера, с нападающими происходит жуть
#Сельта
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке
#Хайме Мата
«Краснодар» играл уже с пятью испанскими клубами. Почти всегда неудачно
#Краснодар
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера