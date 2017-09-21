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|Запасные
|
13
Бланко
Рубен Бланко
-
|
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
|
22
Кабрал
Густаво Кабрал
-
|
18
Васс
Даниэль Васс
-
|
14
Лоботка
Станислав Лоботка
-
|
17
Юлсагер
Эндрю Юлсагер
-
|
21
Мор
Эмре Мор
-
|Запасные
|
1
Мартинес
Эмилиано Мартинес
-
|
15
Молинеро
Франциско Молинеро
-
|
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
-
|
24
Монтеро
Джефферсон Монтеро
-
|
14
Мора
Серхио Мора
-
|
9
Анхель
Анхель
-
|
7
Хименес
Альваро Хименес
-
События
Матч окончен 1:1
90'
Желтая карточка
86'
ГОЛ! 1:1
74'
Желтая карточка
Желтая карточка
69'
66'
Желтая карточка
Желтая карточка
57'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
25'
17'
Желтая карточка
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