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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кенеди 37
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
3 нояб. 2019, 20:30 МСК
3.11.2019, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
8
Белтран
Фран Белтран
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
3
Костас
Давид Костас
17
Юнка
Давид Юнка
24
Шейх
Папе Шейх
11
Систо
Пионе Систо
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
36
Лосада
Икер Лосада
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
8
Портильо
Франциско Портильо
90
24
Тимор
Давид Тимор
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
2
Джене
Даконам Джене
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
25
Кенеди
Роберт Кенеди
37'
37'
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
10
Гальего
Энрик Гальего
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
17
Оливера
Матиас Оливера
20
Максимович
Неманья Максимович
9
Анхель
Анхель
23
Джейсон
Джейсон
7
Мата
Хайме Мата