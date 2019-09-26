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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сельта
Виго
Мина 90
1:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Педроса 48
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
26 сент. 2019, 21:00 МСК
26.09.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
12
Рафинья
Рафинья
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
8
Белтран
Фран Белтран
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
22
Мина
Санти Мина
90'
90'
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
20
Васкес
Кевин Васкес
16
Саэнс
Хорхе Саэнс
24
Шейх
Папе Шейх
11
Систо
Пионе Систо
23
Мендес
Брайс Мендес
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
17
Вила
Дидач Вила
90
5
Налдо
Налдо
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
3
Педроса
Адрия Педроса
48'
48'
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
21
Рока
Марк Рока
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
22
Варгас
Матиас Варгас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
10
Дардер
Серхи Дардер
15
Лопес
Давид Лопес
14
Мелендо
Оскар Мелендо
19
Пьятти
Пабло Пьятти