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|Запасные
|
13
Лопес
Диего Лопес
-
|
5
Налдо
Налдо
-
|
2
Наварро
Марк Наварро
-
|
20
Диоп
Папакоули Диоп
8
|
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
|
21
Рока
Марк Рока
15
|
9
Гарсия
Серхио Гарсия
28
|Главный тренер
|
Кике Санчес Флорес
|Запасные
|
13
Бланко
Рубен Бланко
-
|
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
|
20
Гомес
Серхи Гомес
-
|
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
31
|
17
Юлсагер
Эндрю Юлсагер
8
|
26
Мендес
Брайс Мендес
-
|
21
Мор
Эмре Мор
18
|Главный тренер
|
Хуан Карлос Унсуэ
События
Матч окончен 2:1
82'
Замена
Замена
82'
77'
Желтая карточка
77'
Желтая карточка
Замена
75'
72'
Замена
69'
ГОЛ! 2:1
Желтая карточка
64'
Замена
62'
59'
Замена
56'
Желтая карточка
48'
Желтая карточка
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
24'
ГОЛ! 1:0
10'
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