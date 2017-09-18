Эспаньол - Сельта: 18 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Морено 10
Пьятти 24
2:1

Эспаньол - Сельта: 18 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Сельта
Виго
Систо 69
Примера, 4 тур

Примера,

Испания
18 сент. 2017, 22:00 МСК
18.09.2017, 22:00 МСК
понедельник
Хавьер Альберола Рохас
Хавьер Альберола Рохас
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 2:1
82'
Замена
Уго Мальо
Эндрю Юлсагер
Замена
Серхи Дардер
Папакоули Диоп
82'
77'
Желтая карточка
Максимилиано Гомес
77'
Желтая карточка
Густаво Кабрал
Замена
Хави Фуэго
Марк Рока
75'
72'
Замена
Пионе Систо
Эмре Мор
69'
ГОЛ! 2:1
Пионе Систо
Желтая карточка
Хави Фуэго
64'
Замена
Пабло Пьятти
Серхио Гарсия
62'
59'
Замена
Хосабед Санчес
Пабло Эрнандес
56'
Желтая карточка
Уго Мальо
48'
Желтая карточка
Яго Аспас
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Пабло Пьятти
24'
ГОЛ! 1:0
Жерар Морено
10'
Начало матча

Прошлые матчи

10.04.2022 10 апр. 2022 вс 17:15
Эспаньол
1 : 0
Сельта
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 17:15
Эспаньол
1
Сельта
0
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 23:00
Сельта
3 : 1
Эспаньол
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 23:00
Сельта
3
Эспаньол
1
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Эспаньол
0 : 0
Сельта
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Эспаньол
0
Сельта
0
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 21:00
Сельта
1 : 1
Эспаньол
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 21:00
Сельта
1
Эспаньол
1
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:30
Эспаньол
1 : 1
Сельта
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:30
Эспаньол
1
Сельта
1
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:15
Сельта
1 : 1
Эспаньол
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 19:15
Сельта
1
Эспаньол
1
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 20:30
Сельта
2 : 2
Эспаньол
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 20:30
Сельта
2
Эспаньол
2
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 22:00
Эспаньол
2 : 1
Сельта
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 22:00
Эспаньол
2
Сельта
1
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Сельта
2 : 2
Эспаньол
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Сельта
2
Эспаньол
2
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 21:45
Эспаньол
0 : 2
Сельта
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 21:45
Эспаньол
0
Сельта
2
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:00
Эспаньол
1 : 1
Сельта
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:00
Эспаньол
1
Сельта
1
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:15
Сельта
1 : 0
Эспаньол
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:15
Сельта
1
Эспаньол
0
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Сельта
3 : 2
Эспаньол
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Сельта
3
Эспаньол
2
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 23:59
Эспаньол
1 : 0
Сельта
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 23:59
Эспаньол
1
Сельта
0
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 0:00
Эспаньол
1 : 0
Сельта
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 0:00
Эспаньол
1
Сельта
0
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:59
Сельта
2 : 2
Эспаньол
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:59
Сельта
2
Эспаньол
2
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Сельта
1 : 0
Эспаньол
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Сельта
1
Эспаньол
0
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 20:00
Эспаньол
1 : 0
Сельта
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 20:00
Эспаньол
1
Сельта
0
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:00
Эспаньол
4 : 2
Сельта
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:00
Эспаньол
4
Сельта
2
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:59
Сельта
0 : 0
Эспаньол
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:59
Сельта
0
Эспаньол
0

Новости

Игрок «Эспаньола» разорвал ногу до кости. Картонный наколенник не спас
#Алейш Видаль
Такого Луиса Энрике вы не знали. Опоздал на матч сборной, застряв в лифте, и неделю бежал сверхмарафон в пустыне: сон на полу, туалет при всех
#Луис Энрике
«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
#Килиан Мбаппе
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
«Эспаньол» весь год шел в зоне вылета. Вылетел – и просит лигу оставить их из-за коронавируса 🤷‍♂️
#Эспаньол
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
# Новости матча
«Барселона» победила «Эспаньол». Это ее первый матч под руководством Хави
Фати снова сломался. Это его третья травма за сезон
«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой», хотя вела со счетом 3:0
1
1
«Атлетико» упустил победу над «Сельтой». Он лидирует с 8-очковым отрывом при игре в запасе
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
«Леганес» сыграл вничью с «Реалом», но все равно вылетел из Примеры
«Сельта» со Смоловым вылетит в Сегунду, если не обыграет «Эспаньол», а «Леганес» победит «Реал»
«Эспаньол» впервые с 1993 года вылетел из Примеры. Это произошло после поражения от «Барселоны»
Гол Смолова «Барсе». Как это было
#Федор Смолов
Вратарь «Алавеса» забылся и поймал мяч далеко за штрафной
#Фернандо Пачеко
Смолов уехал из Испании в Москву (через Минск на частном джете). Иностранные медиа пишут, что «Сельта» против. Наши – что все ок
#Федор Смолов
Смолов забил «Реалу» одним из первых касаний. Больше у него моментов не было
#Федор Смолов
Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл
#Лига Европы
Хватит радоваться отъезду Смолова. «Сельта» – плохой вариант
#Федор Смолов
В «Сельте» есть парень, который боялся одиночества, ел только фрукты и не завязывал шнурки
#Пионе Систо
Легенда «Сельты» – наш Мостовой. Сначала его ругали, потом – называли Царь и хотели ставить памятник
#Александр Мостовой
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
Быстро о «Сельте»: недавно сменила тренера, продала лидера, с нападающими происходит жуть
#Сельта
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние
#Мальорка
Весь кризис «Эспаньола» в одном факте: на фанатской трибуне в Москве никого не было
#Эспаньол
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
Почеттино встретил финальный свисток в объятиях Клоппа. Он опять не выиграл титул
#Маурисио Почеттино