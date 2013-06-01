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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Сельта
Виго
Инса 16
1:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
1 июня 2013, 22:00 МСК
1.06.2013, 22:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Бланко
Рубен Бланко
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Инса
Начо Инса
16'
16'
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
86
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Лопес
Алекс Лопес
72
0
Аспас
Яго Аспас
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Кастро
Хонни Кастро
0
Вила
Джонатан Вила
0
Мадинда
Леви Мадинда
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Тони
Тони
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Симау
Симау
90
0
Санчес
Виктор Санчес
66
0
Лопес
Хави Лопес
60
0
Верду
Хоан Верду
81
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Парреньо
Херман Парреньо
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Техера
Серхио Техера
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Кубильяс
Давид Кубильяс