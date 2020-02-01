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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
1 февр. 2020, 18:00 МСК
1.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
54
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
57
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
79
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
28
Роуз
Дэнни Роуз
20
Лежен
Флориан Лежен
5
Шер
Фабиан Шер
23
Лазаро
Валентино Лазаро
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
30
Атсу
Кристиан Атсу
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
86
7
Рупп
Лукас Рупп
89
25
Дуда
Ондрей Дуда
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
67
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
12
Льюис
Джамаль Льюис
19
Трибулл
Том Трибулл
8
Вранчич
Марио Вранчич
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
20
Дрмич
Йосип Дрмич
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия