Ньюкасл Юнайтед - Норвич Сити: 18 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вейналдум 14
Вейналдум 26
Перес 33
Митрович 64
Вейналдум 66
Вейналдум 85
6:2

Ньюкасл Юнайтед - Норвич Сити: 18 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Мбокани 20
Редмонд 34
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
18 окт. 2015, 18:00 МСК
18.10.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмат
Дэрил Янмат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
36
Дамметт
Пол Дамметт
65
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
14'
26'
66'
85'
14', 26', 66', 85'
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
46
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
45
Митрович
Александар Митрович
64'
64'
88
17
Перес
Айосе Перес
33'
33'
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
-
19
Айдара
Массадио Айдара
25
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
-
8
Анита
Вурнон Анита
44
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
-
20
Товен
Флориан Товен
-
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
2
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
84
2
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Дорранс
Грэм Дорранс
84
27
Теттей
Александер Теттей
62
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
34'
34'
90
85
Мбокани
Дьемерси Мбокани
20'
20'
90
11
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
23
Радд
Деклан Радд
-
24
Беннетт
Райан Беннетт
-
2
Уисдом
Андре Уисдом
-
36
О'Нил
Гари О'Нил
6
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
-
14
Хулахан
Весли Хулахан
28
10
Джером
Кэмерон Джером
6

События

Матч окончен 6:2
Замена
Паписс-Демба Сиссе
Александар Митрович
88'
ГОЛ! 6:2
Джорджиньо Вейналдум
85'
84'
Замена
Гари О'Нил
Грэм Дорранс
84'
Замена
Кэмерон Джером
Мартин Ольссон
ГОЛ! 5:2
Джорджиньо Вейналдум
66'
66'
Желтая карточка
Грэм Дорранс
Замена
Массадио Айдара
Пол Дамметт
65'
ГОЛ! 4:2
Александар Митрович
64'
62'
Замена
Весли Хулахан
Александер Теттей
Замена
Вурнон Анита
Шейк Тиоте
46'
34'
ГОЛ! 3:2
Натан Редмонд
ГОЛ! 3:1
Айосе Перес
33'
ГОЛ! 2:1
Джорджиньо Вейналдум
26'
20'
ГОЛ! 1:1
Дьемерси Мбокани
ГОЛ! 1:0
Джорджиньо Вейналдум
14'
Желтая карточка
Шейк Тиоте
6'

Прошлые матчи

01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Норвич Сити
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Норвич Сити
0
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
Норвич Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
Норвич Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Норвич Сити
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Норвич Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
2
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
6 : 2
Норвич Сити
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
6
Норвич Сити
2
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Норвич Сити
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
28.01.2014 28 янв. 2014 вт 22:45
Норвич Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
0
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Норвич Сити
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Норвич Сити
1
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
0
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Норвич Сити
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Норвич Сити
0
18.03.2012 18 марта 2012 вс 19:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Норвич Сити
18.03.2012 18 марта 2012 вс 19:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Норвич Сити
0
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Норвич Сити
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 18:00
Норвич Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
2

Новости

Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе
#Ньюкасл
04 марта, 16:50
Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
15 февраля, 19:20
Великий гол из Англии – игрок ударил со своей половины и потом крутанул сальто
#Уилл Волкс
27 декабря 2020, 15:27
«Астон Вилла» осталась в АПЛ. Радость – селфи на поле и танцы в раздевалке 📸
1
#Астон Вилла
26 июля 2020, 20:43
1
🇸🇦 Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека
#Ньюкасл
29 апреля 2020, 22:46
# Новости матча
«Шеффилд Юнайтед» победил в АПЛ впервые в сезоне
12 января, 23:37
«Ньюкасл» объявил о переносе матча с «Астон Виллой» из-за коронавируса
01 декабря 2020, 21:17
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
23 ноября 2020, 17:11
«Саутгемптон» впервые в истории возглавил таблицу АПЛ
07 ноября 2020, 09:28
У Кейна 12 очков по «гол+пас» в пяти стартовых матчах сезона АПЛ – это рекорд лиги
18 октября 2020, 19:13
Салах забивает в первом матче «Ливерпуля» в сезоне АПЛ четыре года подряд
12 сентября 2020, 19:54
Премьер-лига отказала группе инвесторов из Саудовской Аравии в покупке «Ньюкасла»
09 сентября 2020, 23:48
Саудовские инвесторы отказались от покупки «Ньюкасла»
30 июля 2020, 18:21