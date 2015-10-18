Ньюкасл Юнайтед

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мин
События
Матч окончен 6:2
88'
ГОЛ! 6:2
85'
84'
Замена
84'
Замена
ГОЛ! 5:2
66'
66'
Желтая карточка
Замена
65'
ГОЛ! 4:2
64'
62'
Замена
Замена
46'
34'
ГОЛ! 3:2
ГОЛ! 3:1
33'
ГОЛ! 2:1
26'
20'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
14'
Желтая карточка
6'
Прошлые матчи
Новости
27 декабря 2020, 15:27
26 июля 2020, 20:43
1
12 января, 23:37
01 декабря 2020, 21:17
07 ноября 2020, 09:28
18 октября 2020, 19:13
12 сентября 2020, 19:54
09 сентября 2020, 23:48
30 июля 2020, 18:21