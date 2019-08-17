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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Пукки 32
Пукки 63
Пукки 75
3:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Шелви 90
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
17 авг. 2019, 17:00 МСК
17.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
22
Пукки
Теему Пукки
75'
32'
63'
75', 32', 63'
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
10
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
19
Трибулл
Том Трибулл
87
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
84
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
3
Бирам
Сэм Бирам
27
Теттей
Александер Теттей
7
Робертс
Патрик Робертс
8
Вранчич
Марио Вранчич
23
МакЛин
Кенни МакЛин
32
Србени
Деннис Србени
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
74
8
Шелви
Джонджо Шелви
90'
90'
90
5
Шер
Фабиан Шер
90
17
Крафт
Эмиль Крафт
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
67
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
18
Фернандес
Федерико Фернандес
15
Виллемс
Йетро Виллемс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
13
Муто
Йосинори Муто