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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Ним
Ним
Ферхат 5
До 90
2:3
Матч завершен
Марсель
Марсель
Бенедетто 10
Бенедетто 36
Бенедетто 69
Лига 1, 27 тур
Лига 1,
27 тур
Франция
28 февр. 2020, 22:45 МСК
28.02.2020, 22:45 МСК
пятница
Составы
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
5'
5'
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
25
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
29
Алакуш
Софьян Алакуш
19
Буаде
Лука Буаде
21
Гессум
Кельян Гессум
8
До
Люка До
90'
28
Коне
Мусса Коне
18
Theo Valls
Theo Valls
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
10'
36'
69'
10', 36', 69'
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
32
Перрен
Лука Перрен
31
Али Мохамед
Абдалла Али Мохамед
36
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
36
Аке
Марле Аке