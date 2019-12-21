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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Алакуш 46
Бенедетто 65
Пайет 81
3:1
Матч завершен
Ним
Ним
Бриансон 90
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
21 дек. 2019, 22:45 МСК
21.12.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Марсель
мин
16
Пеле
Йоанн Пеле
90
10
Пайет
Димитри Пайет
81'
81'
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
7
Радоньич
Неманья Радоньич
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
65'
65'
90
Запасные
27
Лопес
Максим Лопес
17
Сарр
Буна Сарр
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
36
Аке
Марле Аке
28
Жермен
Валере Жермен
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90'
90'
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
46'
46'
90
18
Валь
Тео Валь
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
5
Ландре
Лоик Ландре
19
Буаде
Лука Буаде
17
Дулевич
Харис Дулевич
11
Стояновски
Влатко Стояновски
27
Данке
Кевен Данке