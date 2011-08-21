Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Бельханда 31
Дернес 52
Камара 72
Камара 86
4:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
21 авг. 2011, 18:00 МСК
21.08.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Александре Кастро
Александре Кастро
Главный Судья
Составы
Монпелье
мин
0
Пьонье
Лоран Пьонье
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
90
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
0
Бокали
Гарри Бокали
90
0
Дернес
Жоффрей Дернес
52'
52'
66
0
Утака
Джон Утака
88
0
Саихи
Жамель Саихи
90
0
Бельханда
Юнес Бельханда
31'
31'
65
0
Эстрада
Марко Эстрада
90
0
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
0
Журдрен
Жоффрей Журдрен
0
Женешам
Сирил Женешам
0
Эль-Каутари
Абделхамид Эль-Каутари
0
Пито
Ромейн Пито
0
Марво
Жорис Марво
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Камара
Сулейман Камара
72', 86'
Ренн
мин
0
Костиль
Бенуа Костиль
90
0
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
0
Мангане
Кадер Мангане
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Мавинга
Крис Мавинга
90
0
Манджек
Жорж Манджек
90
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
74
0
Фере
Жюльен Фере
62
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Камара
Абдул Камара
45
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
Запасные
0
Диалло
Абдулайе Диалло
0
Бойе
Джон Бойе
0
Данзе
Ромен Данзе
0
Теттей
Александер Теттей
0
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
0
Букари
Абдулразак Букари
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко