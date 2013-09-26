Матч завершен
Монпелье
Монпелье
0:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
26 сент. 2013, 22:00 МСК
26.09.2013, 22:00 МСК
четверг
Составы