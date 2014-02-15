Матч завершен
Ренн
Ренн
2:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
15 февр. 2014, 22:00 МСК
15.02.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы