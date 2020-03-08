Матч завершен
Ренн
Ренн
5:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
8 марта 2020, 19:00 МСК
8.03.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Составы