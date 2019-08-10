Матч завершен
Монпелье
Монпелье
0:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Морель 6
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
10 авг. 2019, 21:00 МСК
10.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
26
Ристич
Михайло Ристич
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
16
Берто
Димитри Берто
90
13
Шотар
Жорис Шотар
90
Запасные
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
31
Коцца
Николя Коцца
23
Пирис
Факундо Пирис
20
Долли
Киган Долли
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Ренн
мин
21
Морель
Жереми Морель
6'
6'
90
8
Гренье
Клеман Гренье
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
1
Салин
Ромэйн Салин
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
26
Гелин
Жереми Гелин
90
20
Тайт
Флавьен Тайт
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
90
Запасные
4
Нямси
Жерзино Нямси
6
Йоханссон
Якоб Йоханссон
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше