Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Дардер 19
Эспиноcа 41
2:2
Матч завершен
Бетис
Севилья
Иглесиас 4
Бартра 68
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
15 дек. 2019, 18:00 МСК
15.12.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
17
Вила
Дидач Вила
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
41'
41'
90
10
Дардер
Серхи Дардер
19'
19'
90
21
Рока
Марк Рока
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
31
Кампусано
Виктор Кампусано
90
34
Гомес
Виктор Гомес
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
5
Налдо
Налдо
3
Педроса
Адрия Педроса
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
16
Лопес
Хави Лопес
7
Лей
Ву Лей
9
Феррейра
Факундо Феррейра
Бетис
мин
17
Хоакин
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
68'
68'
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
4'
4'
90
21
Каптум
Вилфрид Каптум
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
16
Морон
Лорен Морон