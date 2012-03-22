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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 79
1:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Пандиани 90
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
22 марта 2012, 22:00 МСК
22.03.2012, 22:00 МСК
четверг
Составы
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
0
Хуанма
Хуанма
57
0
Ириней
Ириней
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
74
0
Молина
Хорхе Молина
61
0
Кастро
Рубен Кастро
79'
79'
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Перейра
Хонатан Перейра
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
64
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Васкес
Альваро Васкес
71
0
Фонте
Руи Фонте
80
Запасные
0
Бадия
Эдгар Бадия
0
Форлин
Хуан Форлин
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Уче
Калу Уче
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
90'