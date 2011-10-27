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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Пандиани 75
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
27 окт. 2011, 21:00 МСК
27.10.2011, 21:00 МСК
четверг
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Ромарик
Ромарик
87
0
Хави Маркес
Хави Маркес
57
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Васкес
Альваро Васкес
69
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
75'
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
77
0
Марио
Марио
46
0
Устариц
Астарлоа Устариц
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Хуанма
Хуанма
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
54
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Тошич
Душко Тошич
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Кальвенте
Эзекиль Кальвенте
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Перейра
Хонатан Перейра