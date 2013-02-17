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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Гарсия 7
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
17 февр. 2013, 22:59 МСК
17.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Матьони
Фелипе Матьони
62
0
Симау
Симау
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Верду
Хоан Верду
88
0
Гарсия
Серхио Гарсия
7'
7'
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Лопес
Хави Лопес
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Лонго
Самуэле Лонго
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
85
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Ноно
Ноно
60
0
Молина
Хорхе Молина
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
0
Пабон
Дорлан Пабон
84
Запасные
0
Касто
Касто
0
Марио
Марио
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Перки
Дамьен Перки
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Молинс
Гильермо Молинс