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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Эмерсон 8
Фекир 90
2:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 70
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
30 окт. 2019, 23:00 МСК
30.10.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Бетис
мин
17
Хоакин
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90'
90'
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
22
Эмерсон
Эмерсон
8'
8'
90
Запасные
12
Сидней
Сидней
19
Барраган
Антонио Барраган
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
16
Морон
Лорен Морон
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
70'
70'
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
12
Рафинья
Рафинья
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
22
Мина
Санти Мина
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
17
Юнка
Давид Юнка
90
8
Белтран
Фран Белтран
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
3
Костас
Давид Костас
15
Оласа
Лукас Оласа
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
23
Мендес
Брайс Мендес
28
Бермехо
Серхио Бермехо
19
Фернандес
Габриэль Фернандес