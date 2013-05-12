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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 68
1:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
12 мая 2013, 18:00 МСК
12.05.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
70
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Матилья
Хавьер Матилья
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
59
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Игьебор
Носа Игьебор
54
0
Кастро
Рубен Кастро
68'
68'
90
0
Пабон
Дорлан Пабон
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Паулао
Паулао
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Ноно
Ноно
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
75
0
Вила
Джонатан Вила
90
0
Кастро
Хонни Кастро
82
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Инса
Начо Инса
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Аспас
Яго Аспас
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
54
Запасные
0
Бланко
Рубен Бланко
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Мадинда
Леви Мадинда
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Тони
Тони