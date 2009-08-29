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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
Кузьмичев 11
Иванов 43
Кириченко 67
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
29 авг. 2009, 15:30 МСК
29.08.2009, 15:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Халилович
Денис Халилович
28
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
11'
11'
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
68
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Иванов
Алексей Иванов
43'
43'
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
67'
67'
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
0
Игонин
Алексей Игонин
0
Сапета
Александр Сапета
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Топич
Марко Топич
0
Ковель
Леонид Ковель
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Благо
Благо
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
74
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
46
0
Кутарба
Герман Кутарба
64
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Петре
Флорентин Петре
0
Власов
Олег Власов