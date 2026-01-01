Transfermarkt

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Футбол
Transfermarkt опубликовал рейтинг стоимости составов клубов вне топ-5. «Бенфика» лидирует, «Зенит» – четвертый
#Transfermarkt
Футбол
Обновление Transfermarkt: Дзюба подешевел на 3 миллиона, Малком теперь стоит 30
#Transfermarkt
Футбол
Transfermarkt понизил стоимость всех футболистов. Рыночная цена игроков упала на 9,22 миллиарда
#Transfermarkt