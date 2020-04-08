Transfermarkt
РПЛ
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Transfermarkt #РПЛ #Футбол

Обновление Transfermarkt: Дзюба подешевел на 3 миллиона, Малком теперь стоит 30

08 апреля, 15:24

Несколько фактов после обновления цен футболистов на портале Transfermarkt:

  • Самый дорогой игрок РПЛ Малком стал стоить 30,5 миллиона евро. До этого его цена составляла 38 миллионов.
  • Защитник ЦСКА Марио Фернандес подешевел с 30 миллионов до 24.
  • Капитан сборной России Артем Дзюба подешевел на 3 миллиона и покинул топ-10 самых дорогих игроков чемпионата. Его стоимость – 13 миллионов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Наш разбор о работе Transfermarkt
Transfermarkt − главный футбольный сайт мира. Кто владелец? Как они считают цены? Почему им все верят?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Transfermarkt
#РПЛ
#Футбол