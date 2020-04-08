Обновление Transfermarkt: Дзюба подешевел на 3 миллиона, Малком теперь стоит 30

Несколько фактов после обновления цен футболистов на портале Transfermarkt:

Самый дорогой игрок РПЛ Малком стал стоить 30,5 миллиона евро. До этого его цена составляла 38 миллионов.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подешевел с 30 миллионов до 24.

Капитан сборной России Артем Дзюба подешевел на 3 миллиона и покинул топ-10 самых дорогих игроков чемпионата. Его стоимость – 13 миллионов.