Сэм Керр

Дата рождения
10 сентября 1993 г.
Инфо
Австралийская футболистка
Лента
Материалы
Футболистка врезалась в фаната, который выбежал на поле и достал телефон. Даже получила за это карточку
#Сэм Керр
Кэйхилл дрался с угловым флажком, когда забивал голы. Его празднование повторила лучшая футболистка Австралии
#Сэм Керр