Юрий Матвеев

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«Урал» объявил об уходе Матвеева и назначит на его место Шалимова. Это вторая тренерская отставка в РПЛ за три тура
#Урал
Футбол
Матвеев – главный тренер «Урала». 5 лет назад он спас клуб от вылета
#Урал
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