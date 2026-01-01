Роберто Мартинес

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Футбол
Мартинес не уйдет из Бельгии. С ним команда вылетела с Евро-2020 в 1/4 финала
#Роберто Мартинес
Футбол
Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022-го
#Роберто Мартинес