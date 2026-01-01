Лучано Спаллетти

Дата рождения
7 марта 1959 г.
Достижения
2-кратный чемпион России
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Спаллетти – новый главный тренер «Наполи». Он не работал два года
#Лучано Спаллетти