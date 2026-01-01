Андрей Тихонов

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Футбол
Тихонов получил два года дисквалификации в Казахстане за сорванный матч против «Кайрата»
#Андрей Тихонов
Футбол
Андрей Тихонов – новый главный тренер «Астаны». Он получил назначение в день рождения
#Андрей Тихонов