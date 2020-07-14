Халл Сити

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Футбол
«Уиган» накидал «Халлу» 8 голов. 7 из них – за тайм
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Футбол
«Халл» сообщил о двух случаях заражения коронавирусом
#Халл Сити