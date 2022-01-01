Фатих Карагюмрюк

Дата основания
1926 г.
Факт
Наиболее принципиальный соперник - «Касымпаша» из соседнего стамбульского района
Лента
Материалы
Куда-куда Оздоев перешел – тут все про «Фатих Карагюмрюк»: президент заложил дом ради клуба, тренер Пирло, посещаемость – 600 зрителей
#Чемпионат Турции