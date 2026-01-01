Sprite

Инфо
Газированный безалкогольный напиток со вкусом лайма и лимона
Дата создания
Октябрь 1961 г.
Лента
Материалы
Почему Sprite откажется от зеленых бутылок и что этот цвет значил: свежесть, молодость и хип-хоп
#Sprite