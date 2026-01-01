Фикайо Томори

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Футбол
Гол Томори «Ювентусу» стал рекордным в Серии А по высоте прыжка – 2,63 м. Роналду – предыдущий рекордсмен
#Фикайо Томори
Футбол
«Милан» впервые за десять лет выиграл у «Ювентуса» в гостевом матче Серии А. И сразу разгромно
#Серия А