Тиффани Загорски

Дата рождения
16 августа 1994 г.
Факт
До 2012 г. выступала за Францию
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Драма на ЧР-2022 по фигурному катанию. Загорски упала и с трудом докатала программу – ее унесли на руках
#Тиффани Загорски