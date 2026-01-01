Сергей Воронов

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Фигурное катание
Федерация конькобежцев Казахстана заявила об угрозах убийством тренеру Воронову. Он работает со сборной страны
#Сергей Воронов
Фигурное катание
Фигурист Сергей Воронов завершил карьеру в 32 года
#Сергей Воронов