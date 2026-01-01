Faladdin

Инфо
Приложение, где можно получить предсказание по четырем сферам жизни: обычное гадание, любовь, здоровье и карьера и деньги
Дата запуска
2017 г.
Лента
Материалы
Миллион человек в день гадают по фото кофейной гущи через приложение – предсказания создает искусственный интеллект
#Faladdin