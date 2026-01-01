Шарль Леклер

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Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Великобритании. После столкновения с ним вылетел Ферстаппен
#Формула 1
Формула 1
Леклер впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
#Формула 1