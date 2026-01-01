Астон Мартин

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Формула 1
Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
#Чжоу Гуаньюй
Формула 1
Феттель подписал контракт с командой «Астон Мартин». Начало действия – 2021 год
#Себастьян Феттель