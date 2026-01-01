Евгений Набоков

Дата рождения
25 июля 1975 г.
Достижения
Чемпион мира 2008 г.
Лента
Материалы
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)