Эюпспор

Дата основания
1919 г.
Факт
На 2021 г. ни разу не выступал в высшем дивизионе Турции
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Такого вы точно еще не видели: в Турции форвард встал в ворота дважды (!!!) в одном матче и вытащил команду в серии пенальти в следующий раунд Кубка
#Кубок Турции