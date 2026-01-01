Эммет Кинг

Годы жизни
1959-2021
Достижения
Чемпион мира по легкой атлетике в эстафете (1983)
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Легкая атлетика
Чемпион мира 1983 года по легкой атлетике погиб в перестрелке
#Эммет Кинг