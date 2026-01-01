Элен Шакирова

Дата рождения
2 июня 1970 г.
Факт
Заслуженный мастер спорта СССР (1992).
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Баскетбол
Элен Шакирова стала главным тренером «Актобе». Для нее это дебют в мужском профессиональном баскетболе
#Элен Шакирова