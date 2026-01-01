Siemens

Инфо
Немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта
Дата основания
1 октября 1847 г.
Лента
Материалы
Почему уход Siemens – это важно и совсем не про телефоны: компания работала в России 170 лет, делала поезда «Ласточка» и «Сапсан»
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#Siemens
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