Борис Александров

Годы жизни
1947-2020
Инфо
Советский и российский врач-терапевт, предприниматель
Лента
Материалы
Как сырки «Б.Ю. Александров» стали великими и почему после смерти создателя меняют название из-за судебных споров
#Борис Александров