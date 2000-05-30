Джованни Хааг

Дата рождения
30 мая 2000 г.
Факт
Воспитанник "Нанси"
Лента
Материалы
4 удаления за 7 матчей – такой игрок есть во Франции. У него с детства проблемы с эмоциями
#Лига 2