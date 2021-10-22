4 удаления за 7 матчей – такой игрок есть во Франции. У него с детства проблемы с эмоциями
«Нанси» страдает в Лиге 2 на последнем месте после 12 матчей. Всего одна победа, меньше всех забито, больше всех пропущено.
Да еще и есть игрок, который без конца удаляется.
Это 21-летний француз Джованни Хааг. Он сыграл семь матчей и получил аж четыре красные карточки. Сейчас он дисквалифицирован. Это означает, что из 15 игр сезона он пропускает семь из-за дисквалификации за удаления.
🟨 🟥 1-й тур, матч против «По»: первая желтая карточка на 14-й минуте, вторая – на 40-й.
🟨 🟥 4-й тур против «Валансьена»: желтая на 11-й, потом на 68-й.
🟥 7-й тур против «Дюнкерка»: прямая красная на 34-й. А в следующих трех матчах «Нанси» также неизменно показывались красные.
🟥 12-й тур против «Генгама»: прямая красная на 75-й.
Удивительно, что до этого сезона Хааг не удалялся на профессиональном уровне вообще никогда.
Нельзя сказать, что каждый раз Хааг дико агрессивен. Скорее, он просто не чувствует момент и запаздывает с отбором. Против «По» – сбил уходившего с финтом игрока, против «Валансьена» случайно задел соперника в полете, против «Дюнкерка» опоздал с отбором, та же проблема была и против «Генгама».
Если бы фолы были агрессивные, объяснение было бы более простым.
- У Хаага трудности с поведением. По крайней мере, были. И это проявлялось в клубе, он сам это признает. «Раньше он был очень импульсивным человеком, но учился на своих ошибках и развился», – подтверждает его брат.
- Его детство прошло в городке Сент-Авольд с населением в 16 тысяч человек. И оно было трудным.
- Самый тяжелый момент в жизни произошел в 15 лет, когда умерла мама: «Думал, никогда с этим не справлюсь. Те шесть месяцев в «Нанси» голова совсем не была занята футболом. Но клуб всегда поддерживал меня и сильно помог».
По поводу красных карточек Хааг винит не только себя: «Я всегда касаюсь мяча сначала, даже если этого не видно по ТВ. Но когда судья идет ко мне, внезапно он меняет решение, видя меня, и вытаскивает красную вместо желтой».
А тренер Бенуа Педретти считает так: «Хааг агрессивен от природы на поле. А в этих случаях он будто бы подбрасывает монетку, и она постоянно падает не на ту сторону».