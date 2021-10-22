4 удаления за 7 матчей – такой игрок есть во Франции. У него с детства проблемы с эмоциями

«Нанси» страдает в Лиге 2 на последнем месте после 12 матчей. Всего одна победа, меньше всех забито, больше всех пропущено.

Да еще и есть игрок, который без конца удаляется.

Это 21-летний француз Джованни Хааг. Он сыграл семь матчей и получил аж четыре красные карточки. Сейчас он дисквалифицирован. Это означает, что из 15 игр сезона он пропускает семь из-за дисквалификации за удаления.

🟨 🟥 1-й тур, матч против «По»: первая желтая карточка на 14-й минуте, вторая – на 40-й.

🟨 🟥 4-й тур против «Валансьена»: желтая на 11-й, потом на 68-й.

🟥 7-й тур против «Дюнкерка»: прямая красная на 34-й. А в следующих трех матчах «Нанси» также неизменно показывались красные.

🟥 12-й тур против «Генгама»: прямая красная на 75-й.

Удивительно, что до этого сезона Хааг не удалялся на профессиональном уровне вообще никогда.

Нельзя сказать, что каждый раз Хааг дико агрессивен. Скорее, он просто не чувствует момент и запаздывает с отбором. Против «По» – сбил уходившего с финтом игрока, против «Валансьена» случайно задел соперника в полете, против «Дюнкерка» опоздал с отбором, та же проблема была и против «Генгама».